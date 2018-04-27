Вагиф Асадов: Водители не должны под предлогом спешки создавать пробки на дорогах

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Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ "Ситуации, создающие пробки и плотность на дорогах Баку, находятся в центре внимания. Продолжаются мероприятия, направленные на предотвращение возможных пробок и плотности на улицах и проспектах города Баку в часы пик".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью Государственного управления дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковник Вагиф Асадов.

Он отметил, что на территориях с интенсивным движением, ввиду ремонтных работ водители должны быть сдержанными и соблюдать правила дорожного движения.

"Каждый житель города, выйдя из дома и направляясь по какому-либо адресу, в первую очередь думает о том, как доехать быстрее. Но каждый участник дорожного движения должен думать не только о себе, но и о других, не создавать проблемы на дорогах под предлогом спешки, чутко относиться к рекомендациям.

Конкретная задача каждого участника дорожного движения заключается в том, чтобы соблюдать правила, осознавать свою ответственность, с уважением относиться не только к своим, но и к правам других участников движения на дорогах", - добавил В.Асадов.