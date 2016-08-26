Вагиф Асадов: Видеоматериал был сознательно подготовлен и распространен сотрудниками некоторых компаний

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ "Информация о якобы избиении командиром полка дорожно-патрульной службы Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку Рашадатом Бабаевым кого-то не соответствует действительности и преследует цель бросить тень на деятельность ГДП".

Об этом в заявлении Report сказал начальник отдела по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, комментируя информацию о якобы оскорблении Р.Бабаевым беременной женщины и нанесении пощечины ее мужу.

"На указанном отрезке Тбилисского проспекта города установлен знак, запрещающий парковку. Данную информацию специально распространили для нанесения ущерба имиджу несущих службу на указанной территории сотрудников ГДП.

Из распространенного видео становится ясно, что сотрудник полиции не совершал грубых действий в отношении беременной женщины и не наносил пощечину ее мужу.

Кадры, на которых несколько человек заранее снимают указанную территорию на свои телефоны, говорят о том, что инцидент был спланирован. Если сотрудник ГДП и вправду оскорбил беременную женщину и нанес пощечину ее мужу, почему же они не обратились с жалобой?! Все это было специально подстроено сотрудниками некоторых действующих на указанной территории компаний, чтобы добиться ликвидации запрещающего парковку знака, мешающего им оставлять автомобили у компаний, где они работают. Это невозможно, так как указанная территория является северным въездом в столицу. Несущие службу на указанной территории сотрудники ГДП принимают шаги для пресечения пробок и ликвидации незаконной парковки. Тот водитель незаконно припарковал автомобиль на проезжей части дороги и не подчинился законному требованию сотрудника полиции".

В.Асадов подчеркнул, что данный видеоматериал был сознательно распространен непрофессиональными журналистами без предварительного расследования: "В видеоматериале нет отмеченных кадров. Какую цель они преследуют, распространяя подобную информацию?! Если вопрос будет рассмотрен судом, что же ответит этот журналист?!"