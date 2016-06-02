Вагиф Асадов: В мае в Баку оштрафованы 170 водителей автобусов

96 водителей четырежды совершили административное правонарушение

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ В мае этого года на территории Баку в связи с нарушением требований остановки и парковки дорожная полиция составила более 27 500 административных протоколов.

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сообщил начальник отдела по связям с общественностью Государственного управления дорожной полиции Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ), полковник полиции Вагиф Асадов,

Он отметил, что больше всего протоколов составлено около станции метро "20 января" и на "Шамахинке" в отношении водителей, нелегально предоставляющих услугу такси.

"Административные протоколы составлены в отношении более тысячи водителей такси. При изучении протоколов выяснилось, что 460 водителей были оштрафованы второй раз за одно и то же правонарушение. 96 водителей четырежды совершили одинаковое административное правонарушение. В целом, 170 водителей автобусов нарушили требования закона".