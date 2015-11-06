Вагиф Асадов прокомментировал новость о драке офицера армии и сотрудника дорожной полиции в Баку

Баку. 6 ноября REPORT.AZ/ В Государственном управлении дорожной полиции Главного управления полиции города Баку (ГУДП ГУПГБ) была просмотрена распространившаяся в прессе и социальных сетях видеосъемка о рукопашной драке офицера армии и сотрудника дорожной полиции в Баку. Были выяснены некоторые обстоятельства по делу. Установлено, что на указанной территории конфликт между сотрудником дорожной полиции и водителем был связан с нарушением правил парковки и остановки. Из кадров ясно видно, что рукопашной драки между ними не было.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью ГУДП ГУПГБ, полковник полиции Вагиф Асадов.

Он отметил, что утверждения о рукопашной драке офицера армии и сотрудника дорожной полиции не были подтверждены.

ГУДП ГУПГБ доводит до сведения водителей, что для обеспечения безопасности движения на дорогах столицы следует выполнять правила парковки и остановки: "Безусловно, целью является предотвращение плотности на дорогах. В отношении водителей, нарушивших правила, дорожная полиция применяет соответствующие меры, составляется административный протокол".