Вагиф Асадов: Посты не были ликвидированы, чтобы их вновь восстанавливать

Вагиф Асадов: Посты не были ликвидированы, чтобы их вновь восстанавливать

"До сегодняшнего дня в СМИ распространялась информация об ликвидировании стационарных постов, установленных на административной территории города Баку в связи с жестким карантинным режимом. Это по праву вызывает недовольство в связи с полученной участниками движения информацией".

Об этом Report сообщил начальник отделения Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

"Посты не были ликвидированы, чтобы их вновь восстанавливать... Естественно, мы информировали об отмене этих постов по причине ведения службы другим способом. К сожалению, эта информация была распространена в искаженной форме, что вызвало недовольство. Поэтому мы еще раз заявляем, что служба на стационарных постах была заменена другим видом услуг. В настоящее время контроль над всеми улицами и проспектами на административной территории города Баку продолжается при помощи установления мобильных постов и ведения службы на этих постах", - сказал В.Асадов.