Вагиф Асадов: Мужчина, повредивший полицейский автомобиль в Баку, не был водителем

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Начальник отдела по связям с общественностью Государственного управления дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов прокомментировал случай нанесения на территории Наримановского района повреждений молотком автомобилю марки BMW, принадлежащему управлению.

Как заявил Report Вагиф Асадов, этот человек был не водителем, как пишут некоторые сайты, а пешеходом. Его зовут Шахин Бадалов: "Во время службы на территории Наримановского района был задержан водитель, грубо нарушивший правила дорожного движения. В ходе проверки его документов проходивший оттуда пешеход внезапно нанес несколько ударов на передний капот, систему iРatrol, фары полицейского автомобиля с государственным номером 99 YP 423, после чего попытался скрыться. Пешеход Шахин Бадалов 1974 года рождения был задержан сотрудниками полиции. В настоящее время он дает показания в 18-м отделении полиции Наримановского районного управления полиции, ведется расследование. Автомобиль Государственного управления дорожной полиции серьезно пострадал".