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    В Зимбабве заблокированы дороги к парламенту и правительственным зданиям

    Военнослужащие разместили в центре города бронетехнику

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Военные Зимбабве заблокировали дороги к правительственным зданиям, парламенту и судам в столице страны Хараре, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Сообщается, что военнослужащие разместили в центре города бронетехнику.

    Также сообщается, что  военные задержали министра финансов страны Игнасиуса Чомбо.

    Ранее военные захватили здание государственной телекомпании ZBC и заявили, что их действия "нацелены только на преступников" вокруг президента страны Роберта Мугабэ, и что сам он и его семья находятся "в безопасном и надежном месте, их безопасность гарантирована".

    СМИ сообщают, что в столице видны военные машины и вооруженные солдаты.

    Роберт Габриэль Мугабе — зимбабвийский государственный и политический деятель, фактический руководитель Зимбабве с 1980 года, действующий президент с 1987 года, с 1980 по 1987 год являлся премьер-министром.

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