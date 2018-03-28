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Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В жилом здании в Сумгайыте произошел пожар, жильцы эвакуированы.

Как сообщает Report со ссылкой на МЧС Азербайджана, на лестничной площадке пятиэтажного дома в Сумгайыте загорелись установленные здесь 10 счетчиков и 2 погонных метра электропроводки.

Пожарные эвакуировали 6 человек, оставшихся в окутанных дымом квартирах.

Удалось предотвратить распространение пожара на квартиры.

Пламя локализовано бригадами пожарных.