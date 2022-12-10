В жилом комплексе "Гобу Парк" произошел пожар, 50 человек эвакуированы

В жилом комплексе "Гобу Парк" произошел пожар, 50 человек были эвакуированы.

В жилом комплексе "Гобу Парк" произошел пожар, 50 человек были эвакуированы.

Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), информация о пожаре поступила на телефон горячей линии ведомства.

Соответствующие силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС, оперативно прибывшие по адресу вызова в жилой комплекс "Гобу Парк 2" в поселке Мушвигабад Гарадагского района, потушили пожар и эвакуировали 50 человек, жизни которых угрожала опасность вследствие задымления и едкого запаха.

Таким образом квартиры были защищены от пожара.