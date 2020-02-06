В жилом комплексе Баку пожар: четверо сотрудников МЧС госпитализированы - ОБНОВЛЕНО

Пожар в жилом комплексе Cennet Park в Абшеронском районе потушен.

Как заявила Report руководитель пресс-службы МЧС Гюльчин Мехтиева, на 5-ом этаже девятиэтажного жилого дома сгорели воспламеняющиеся конструкции двух комнат 3-х комнатной квартиры общей площадью 80 квадратных метров.

Она сказала, что пожарным удалось защитить остальную часть квартиры от огня: "Огонь был потушен пожарными подразделениями. Одна женщина отравилась продуктами горения, она была передана сотрудникам скорой помощи. 15 жителей здания эвакуированы".

*** 15:51

В жилом комплексе Cennet Park произошел пожар.

Как сообщили Report в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), в результате пожара жительница комплекса с ожогами 1-2 степени была доставлена в Ожоговый центр, двое сотрудников МЧС также были доставлены в центр, еще двоих сотрудников МЧС госпитализировали в Токсикологический центр.

Состояние пострадавших удовлетворительное, в настоящее время им оказывается амбулаторная помощь.