В жилом доме в Локбатане произошел взрыв, есть пострадавший

В квартире, расположенной в пятиэтажном жилом доме в поселке Локбатан, произошел взрыв.
Как сообщает Report, на место происшествия были незамедлительно привлечены силы Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Было установлено, что взрыв произошел на 4-м этаже пятиэтажного жилого дома и привел к пожару.
Пожар был оперативно ликвидирован, на территории проведены соответствующие меры безопасности.
В результате происшествия один человек пострадал, 3 жителя соседней квартиры были эвакуированы в безопасную зону.
По факту происшествия соответствующими органами проводится расследование.