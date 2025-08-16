В жилом доме в Локбатане произошел взрыв, есть пострадавший

В квартире, расположенной в пятиэтажном жилом доме в поселке Локбатан, произошел взрыв.

Как сообщает Report, на место происшествия были незамедлительно привлечены силы Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Было установлено, что взрыв произошел на 4-м этаже пятиэтажного жилого дома и привел к пожару.

Пожар был оперативно ликвидирован, на территории проведены соответствующие меры безопасности.

В результате происшествия один человек пострадал, 3 жителя соседней квартиры были эвакуированы в безопасную зону.

По факту происшествия соответствующими органами проводится расследование.