В жилом доме в Локбатане произошел взрыв, есть пострадавший

В квартире, расположенной в пятиэтажном жилом доме в поселке Локбатан, произошел взрыв.
Происшествия
16 августа 2025 г. 09:35
В жилом доме в Локбатане произошел взрыв, есть пострадавший

В квартире, расположенной в пятиэтажном жилом доме в поселке Локбатан, произошел взрыв.

Как сообщает Report, на место происшествия были незамедлительно привлечены силы Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Было установлено, что взрыв произошел на 4-м этаже пятиэтажного жилого дома и привел к пожару.

Пожар был оперативно ликвидирован, на территории проведены соответствующие меры безопасности.

В результате происшествия один человек пострадал, 3 жителя соседней квартиры были эвакуированы в безопасную зону.

По факту происшествия соответствующими органами проводится расследование.

Версия на азербайджанском языке ФотоLökbatanda yaşayış binasında partlayış olub, xəsarət alan var

