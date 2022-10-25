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В жилом доме в Баку произошел взрыв, один человек пострадал

В жилом доме в Баку произошел взрыв, один человек пострадал В Баку в жилом доме произошел взрыв, один человек пострадал.
Происшествия
25 октября 2022 г. 15:00
В жилом доме в Баку произошел взрыв, один человек пострадал

В Баку в жилом доме произошел взрыв, один человек пострадал.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечается, что сегодня в полдень на горячую линию 112 МЧС поступил звонок о взрыве в многоэтажном здании, расположенном по адресу город Баку, Ясамальский район, проспект Мятбуат, 22.

К месту происшествия выехали соответствующие силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что взрыв произошел в результате утечки газа в ванной комнате трехкомнатной квартиры общей площадью 60 квадратных метров, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. Взрывной волной выбило окна. Манафов Шахин Манаф оглу 1950 года рождения был госпитализирован с травмами.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda yaşayış binasında partlayış olub, xəsarət alan var

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