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В жилом доме в Абшеронском районе произошел взрыв

В жилом доме в Абшеронском районе произошел взрыв В жилом доме в Абшеронском районе произошел взрыв.
Происшествия
25 января 2023 г. 10:47
В жилом доме в Абшеронском районе произошел взрыв

В жилом доме в Абшеронском районе произошел взрыв.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Сообщается, что сегодня утром на горячую линию "112" МЧС поступила информация о взрыве в частном доме в поселке Горадиль.

На место выехали расчеты Государственной противопожарной службы МЧС.

В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что на кухне двухэтажного вспомогательного здания общей площадью 360 м² во дворе частного жилого дома, принадлежащего одному из граждан, произошел взрыв, причиной которого по предварительной версии стала утечка бытового газа.

От силы взрывной волны выбило стекла в соседнем двухэтажном доме.

В результате инцидента никто не пострадал.

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Версия на азербайджанском языке Abşeronda yaşayış evində partlayış olub

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