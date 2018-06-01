В здании Государственного фонда социальной защиты произошел пожар, эвакуированы 30 человек - ОБНОВЛЕНО -2

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В здании Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения произошел пожар, эвакуированы 30 человек.

Как сообщает Report, об этом отмечается в дополнительной информации, распространенной МЧС в связи с пожаром.

В министерстве заявили, что в рабочем кабинете на 7 этаже 9-этажного здания, в котором расположен Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения в Ясамальском районе Баку, произошел пожар. В кабинете площадью 13 кв. метров сгорели офисная мебель и документы.

Пожарные эвакуировали 30 работников. Другие комнаты были защищены от огня. Пламя локализовано.

*** 15:16

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило информацию о пожаре в здании Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения.

Как сообщает Report, в министерстве заявили, что днем 1 июня в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в здании Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения по улице Г.Зардаби, 80 в Ясамальском районе Баку.

На место происшествия были привлечены соответствующие силы Государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям. Пламя удалось потушить в 14:07 часов.

Согласно предварительной информации, пожар охватил 12 кв. метров кабинета на 7-м этаже здания.

Будет предоставлена дополнительная информация.

*** 14:37

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В здании Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения произошел пожар.

Как сообщает Report, пожар зарегистрирован на 7-м этаже здания.

Загорелась одна из комнат на указанном этаже. Пожар локализован.

Никто не пострадал.

Причины пожара устанавливаются.