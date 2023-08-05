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В Зардабе задержаны лица, вырубившие деревья

В Зардабе задержаны лица, вырубившие деревья В Зардабском районе задержаны лица, которые нанесли ущерб природе, вырубив деревья.
Происшествия
5 августа 2023 г. 10:08
В Зардабе задержаны лица, вырубившие деревья

В Зардабском районе задержаны лица, которые нанесли ущерб природе, вырубив деревья.

Об этом Report сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД.

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Зардабского района, были задержаны жители села Бычагчы Шамистан Расулов и Рамиз Мирзаев, подозреваемые в незаконной вырубке леса на земельном участке, расположенном между селами Силейли и Юхары Сеидляр. Было установлено, что эти лица, вырубив на указанной территории 6 тополей, нанесли природе ущерб на сумму более 10 тысяч манатов.

По данному факту в отделе полиции Зардабского района продолжается расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZərdabda ağacları kəsən şəxslər saxlanılıb

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