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В Зардабе задержан житель Баку, пытавшийся продать автомат

В Зардабе задержан житель Баку, пытавшийся продать автомат В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Зардабского районного отдела полиции, задержан мужчина, пытавшийся сбыть огнестрельное оружие.
Происшествия
2 мая 2023 г. 09:40
В Зардабе задержан житель Баку, пытавшийся продать автомат

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Зардабского районного отдела полиции, задержан мужчина, пытавшийся сбыть огнестрельное оружие.

Как сообщили Report в ширванской региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел (МВД), житель Баку ранее судимый Рашад Джафаров был задержан на территории района.

Во время обыска в спортивной сумке Р. Джафарова были обнаружены и изъяты автомат АК-74, 1 магазин и 25 патронов.

В ходе допроса Р. Джафаров сообщил, что нашел оружие в Баку и привез в Зардабский район с целью дальнейшего сбыта.

По факту в Зардабском РОП возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного принята мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Версия на азербайджанском языке Zərdabda avtomat satmaq istəyən Bakı şəhər sakini saxlanılıb - FOTO

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