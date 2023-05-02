В Зардабе задержан житель Баку, пытавшийся продать автомат

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Зардабского районного отдела полиции, задержан мужчина, пытавшийся сбыть огнестрельное оружие.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Зардабского районного отдела полиции, задержан мужчина, пытавшийся сбыть огнестрельное оружие.

Как сообщили Report в ширванской региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел (МВД), житель Баку ранее судимый Рашад Джафаров был задержан на территории района.

Во время обыска в спортивной сумке Р. Джафарова были обнаружены и изъяты автомат АК-74, 1 магазин и 25 патронов.

В ходе допроса Р. Джафаров сообщил, что нашел оружие в Баку и привез в Зардабский район с целью дальнейшего сбыта.

По факту в Зардабском РОП возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного принята мера пресечения в виде заключения под стражу.