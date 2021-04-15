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В Зардабе задержали больного коронавирусом

В Зардабе задержали больного коронавирусом С соблюдением медицинских процедур мужчину доставили домой
Происшествия
15 апреля 2021 г. 16:12
В Зардабе задержали больного коронавирусом

В ходе контрольно-профилактических мероприятий, проводимых сотрудниками Зардабского районного отдела полиции (РОП) с целью предотвращения распространения COVID-19, в общественном месте был выявлен активно больной коронавирусом.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, жителю Зардабского района Мазахиру Мамедову после сдачи положительного результата теста на коронавирус было назначено лечение на дому, однако он покинул адрес проживания вопреки требованиям санитарно-карантинных правил.

Местонахождение М.Мамедова было установлено сотрудниками полиции, с гражданином были проведены разъяснительные беседы, с соблюдением медицинских процедур мужчину доставили домой.

По факту в Зардабском РОП проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Zərdabda koronavirus xəstəsi saxlanıldı

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