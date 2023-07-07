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В Зардабе возник пожар на приусадебном участке частного дома

В Зардабе возник пожар на приусадебном участке частного дома В селе Гошаоба Зардабского района возник пожар на приусадебном участке частного дома.
Происшествия
7 июля 2023 г. 08:56
В Зардабе возник пожар на приусадебном участке частного дома

В селе Гошаоба Зардабского района возник пожар на приусадебном участке частного дома.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям(МЧС), на горячую линию "112" ведомства поступила информация о пожаре на приусадебном участке частного дома в селе Гошаоба Зардабского района.

По вызову были задействованы силы Зардабского подразделения Государственной службы пожарной охраны.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что существует высокая опасность распространения пожара, возникшего в стогах сена, на соседний хозяйственный объект.

Благодаря оперативным мероприятиям, проведенным пожарными в соответствии с оперативной обстановкой, возгорание было локализовано и ликвидировано в короткие сроки.

В результате пожара сгорели две тонны тюков сена общей массой 12 тонн. Остальные тюки и прилегающий к ним объект площадью 80 м² были защищены от огня.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZərdabda həyətyanı sahədə yanğın olub

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