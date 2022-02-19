В Зардабе сгорел дом, погибли два человека

В селе Чаллы Зардабского района сгорели легковоспламеняющиеся конструкции жилого дома общей площадью 180 квадратных метров, состоящего из двух одноэтажных комнат и стеклянной галереи.

В селе Чаллы Зардабского района сгорели легковоспламеняющиеся конструкции жилого дома общей площадью 180 квадратных метров, состоящего из двух одноэтажных комнат и стеклянной галереи.

Об этом Report сообщили в МЧС Азербайджана.

В результате пожара один человек получил ожоги. В ходе исследования места пожара были обнаружены и переданы в соответствующие органы обгоревшие тела Ахмедовой Парваны Карим кызы, 1993 года рождения, и Ахмедли Гулаи Парвин кызы, 2013 года рождения.

Близлежащие постройки были защищены от огня. Пожар был потушен.

Происшествие расследуется соответствующими ведомствами.