В Зардабе сгорел дом, погибли два человека

В селе Чаллы Зардабского района сгорели легковоспламеняющиеся конструкции жилого дома общей площадью 180 квадратных метров, состоящего из двух одноэтажных комнат и стеклянной галереи.
Об этом Report сообщили в МЧС Азербайджана.
В результате пожара один человек получил ожоги. В ходе исследования места пожара были обнаружены и переданы в соответствующие органы обгоревшие тела Ахмедовой Парваны Карим кызы, 1993 года рождения, и Ахмедли Гулаи Парвин кызы, 2013 года рождения.
Близлежащие постройки были защищены от огня. Пожар был потушен.
Происшествие расследуется соответствующими ведомствами.