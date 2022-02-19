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В Зардабе сгорел дом, погибли два человека

В Зардабе сгорел дом, погибли два человека В селе Чаллы Зардабского района сгорели легковоспламеняющиеся конструкции жилого дома общей площадью 180 квадратных метров, состоящего из двух одноэтажных комнат и стеклянной галереи.
Происшествия
19 февраля 2022 г. 08:51
В Зардабе сгорел дом, погибли два человека

В селе Чаллы Зардабского района сгорели легковоспламеняющиеся конструкции жилого дома общей площадью 180 квадратных метров, состоящего из двух одноэтажных комнат и стеклянной галереи.

Об этом Report сообщили в МЧС Азербайджана.

В результате пожара один человек получил ожоги. В ходе исследования места пожара были обнаружены и переданы в соответствующие органы обгоревшие тела Ахмедовой Парваны Карим кызы, 1993 года рождения, и Ахмедли Гулаи Парвин кызы, 2013 года рождения.

Близлежащие постройки были защищены от огня. Пожар был потушен.

Происшествие расследуется соответствующими ведомствами.

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Версия на азербайджанском языке Zərdabda evdə baş verən yanğında iki nəfər ölüb

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