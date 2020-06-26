В Зардабе оштрафовали участников свадьбы - ФОТО

Сотрудники Зардабского районного отдела полиции регулярно проводят мероприятия для предотвращения случаев нарушения особого карантинного режима, объявленного с целью охраны здоровья населения в борьбе с пандемией коронавируса.

Как сообщили верхне-ширванскому бюро Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, несмотря на внедрение ограничений в связи с карантинным режимом, некоторые лица нарушают установленные правила.

Так, в селе Алыджанлы Зардабского района было организовано свадебное торжество, на котором участвовали около 25 человек, грубо нарушив правила особого карантинного режима.

Сотрудники Зардабского РОП задержали 14 участников торжества.

В отношении задержанных составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных проступках, каждый был оштрафован на 100 манатов.