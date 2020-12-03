В Зардабе на носителя вируса COVID-19 заведено уголовное дело

Являющийся активным носителем вируса COVID-19 Э.Мамедов грубо нарушил правила карантина и несколько раз покидал место проживания

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Зардабского районного отдела полиции, было установлено, что больной коронавирусом житель села Ханмаммедли Эшгин Мамедов, получающий лечение на дому, создал условия для большего распространения вируса.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана

В ходе расследования выяснилось, что являющийся активным носителем вируса COVID-19 Э.Мамедов грубо нарушил правила карантина и несколько раз покидал место проживания, несмотря на неоднократные предупреждения сотрудников полиции.

Выявив отсутствие Э.Мамедова дома, полицейские вернули его домой с соблюдением медпроцедур. В следственном отделе Зардабского РОП в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) УК.

Разбирательство продолжается.