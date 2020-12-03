О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Зардабе на носителя вируса COVID-19 заведено уголовное дело

В Зардабе на носителя вируса COVID-19 заведено уголовное дело Являющийся активным носителем вируса COVID-19 Э.Мамедов грубо нарушил правила карантина и несколько раз покидал место проживания
Происшествия
3 декабря 2020 г. 10:29
В Зардабе на носителя вируса COVID-19 заведено уголовное дело

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Зардабского районного отдела полиции, было установлено, что больной коронавирусом житель села Ханмаммедли Эшгин Мамедов, получающий лечение на дому, создал условия для большего распространения вируса.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана

В ходе расследования выяснилось, что являющийся активным носителем вируса COVID-19 Э.Мамедов грубо нарушил правила карантина и несколько раз покидал место проживания, несмотря на неоднократные предупреждения сотрудников полиции.

Выявив отсутствие Э.Мамедова дома, полицейские вернули его домой с соблюдением медпроцедур. В следственном отделе Зардабского РОП в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) УК.

Разбирательство продолжается.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Zərdabda COVID-19 virusunun daşıyıcısına cinayət işi başlanıldı

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Российский политолог: Возвращение Лачинского района - это и политический успех Азербайджана
Российский политолог: Возвращение Лачинского района - это и политический успех Азербайджана
2 декабря 2020 г. 17:18
Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города
Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города
2 декабря 2020 г. 11:42
Начальник дорожной полиции МВД освобожден от должности
Начальник дорожной полиции МВД освобожден от должности
2 декабря 2020 г. 10:21
Российский эксперт: Осквернение исторических и религиозных объектов - варварство
Российский эксперт: Осквернение исторических и религиозных объектов - варварство
30 ноября 2020 г. 17:52
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
28 ноября 2020 г. 18:27
Азербайджан будет производить внедорожники
Азербайджан будет производить внедорожники
27 ноября 2020 г. 12:42
Посол Франции: Резолюция Сената не меняет официальной позиции Парижа
Посол Франции: Резолюция Сената не меняет официальной позиции Парижа
26 ноября 2020 г. 12:45
Азербайджан намерен экспортировать медмаски
Азербайджан намерен экспортировать медмаски
24 ноября 2020 г. 14:45
В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста
В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста
24 ноября 2020 г. 14:27
Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
24 ноября 2020 г. 11:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi