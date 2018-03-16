В Зардабе легковой автомобиль от удара скатился в канал

Зардаб. 16 марта. REPORT.AZ/ В Зардабском районе произошло ДТП.

Как сообщает ширванское бюро Report, авария зарегистрирована на дороге с односторонним движением, пролегающей через Парк имени Г.Зардаби на проспекте Азербайджан.

За рулем автомобиля марки "Opel" житель района Бахруз Годжаев врезался в припаркованный автомобиль "Hyundai" жителя района Джейхуна Абдуллаева.

От силы удара "Hyundai" скатился в канал у обочины дороги. Автомобилю нанесен ущерб в размере 7 000 манатов.

Отмечается, что совершивший аварию Б.Годжаев был в нетрезвом состоянии. В результате этого компания, застраховавшая его автомобиль, отказывается выполнять требования потерпевшего лица.

По факту ведется расследование.