В Зардабе легковой автомобиль от удара скатился в канал

Зардаб. 16 марта. REPORT.AZ/ В Зардабском районе произошло ДТП.
Как сообщает ширванское бюро Report, авария зарегистрирована на дороге с односторонним движением, пролегающей через Парк имени Г.Зардаби на проспекте Азербайджан.
За рулем автомобиля марки "Opel" житель района Бахруз Годжаев врезался в припаркованный автомобиль "Hyundai" жителя района Джейхуна Абдуллаева.
От силы удара "Hyundai" скатился в канал у обочины дороги. Автомобилю нанесен ущерб в размере 7 000 манатов.
Отмечается, что совершивший аварию Б.Годжаев был в нетрезвом состоянии. В результате этого компания, застраховавшая его автомобиль, отказывается выполнять требования потерпевшего лица.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
Поделиться в Facebook