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    В Зардабе легковой автомобиль от удара скатился в канал

    Зардаб. 16 марта. REPORT.AZ/ В Зардабском районе произошло ДТП.

    Как сообщает ширванское бюро Report, авария зарегистрирована на дороге с односторонним движением, пролегающей через Парк имени Г.Зардаби на проспекте Азербайджан.

    За рулем автомобиля марки "Opel" житель района Бахруз Годжаев врезался в припаркованный автомобиль "Hyundai" жителя района Джейхуна Абдуллаева.

    От силы удара "Hyundai" скатился в канал у обочины дороги. Автомобилю нанесен ущерб в размере 7 000 манатов.

    Отмечается, что совершивший аварию Б.Годжаев был в нетрезвом состоянии. В результате этого компания, застраховавшая его автомобиль, отказывается выполнять требования потерпевшего лица.

    По факту ведется расследование.  

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