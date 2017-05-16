В Зардабе из-за земельного участка возникла драка, один человек получил ножевые ранения - ВИДЕО

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В Зардабском районе из-за земельного участка возникла драка.
Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент зарегистрирован в поселке Бейимли.
Между вынужденным переселенцем из Кельбаджарского района 67-летним Мурадом Сулейман оглу Мамедовым и несколькими лицами, имена которых не называются, произошел спор из-за земельного участка. В результате драки М.Мамедов получил ножевые ранения. Он был доставлен близкими в Бардинскую центральную районную больницу.
Как сообщили местному бюро Report в больнице, состояние М.Мамедова расценивается как средней тяжести.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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