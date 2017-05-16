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    В Зардабе из-за земельного участка возникла драка, один человек получил ножевые ранения - ВИДЕО

    По факту ведется расследование© Report.az

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В Зардабском районе из-за земельного участка возникла драка.

    Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент зарегистрирован в поселке Бейимли.

    Между вынужденным переселенцем из Кельбаджарского района 67-летним Мурадом Сулейман оглу Мамедовым и несколькими лицами, имена которых не называются, произошел спор из-за земельного участка. В результате драки М.Мамедов получил ножевые ранения. Он был доставлен близкими в Бардинскую центральную районную больницу.

    Как сообщили местному бюро Report в больнице, состояние М.Мамедова расценивается как средней тяжести.

    По факту ведется расследование. 

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