​В Зардабе без вести пропала женщина

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Жительница Зардабского района пропала без вести.

Как сообщает Report, жительница села Алванд Гасымова Айнур Дашгын кызы (1984 г.р.) вышла из дома 6 ноября примерно в 13:00 и больше не возвращалась. Ее муж Гасымов Махаббат Гиями оглу обратился в горячую линию "102" МВД и в Зардабское районное отделение полиции.

Как сообщили Report в отделении полиции, в связи с данным фактом создана оперативно-розыскная группа, в настоящее время поиски женщины продолжаются.

Отметим, что у Айнур Гасымовой есть 10-месячный ребенок, который сейчас находится дома.