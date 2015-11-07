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    ​В Зардабе без вести пропала женщина

    Ее муж обратился в Зардабское районное отделение полиции

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Жительница Зардабского района пропала без вести. 

    Как сообщает Report, жительница села Алванд Гасымова Айнур Дашгын кызы (1984 г.р.) вышла из дома 6 ноября примерно в 13:00 и больше не возвращалась. Ее муж Гасымов Махаббат Гиями оглу обратился в горячую линию "102" МВД и в Зардабское районное отделение полиции.

    Как сообщили Report в отделении полиции, в связи с данным фактом создана оперативно-розыскная группа, в настоящее время поиски женщины продолжаются.

    Отметим, что у Айнур Гасымовой есть 10-месячный ребенок, который сейчас находится дома. 

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