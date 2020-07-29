Арестованы председатель муниципалитета и бывший исполнительный представитель

В центре внимания органов прокуратуры постоянно находятся обеспечение прозрачности и финансовой дисциплины как одно из важных условий устойчивого экономического развития в стране, поддержка проводимых экономических реформ мерами по борьбе с коррупцией, пр

В центре внимания органов прокуратуры постоянно находятся обеспечение прозрачности и финансовой дисциплины как одно из важных условий устойчивого экономического развития в стране, поддержка проводимых экономических реформ мерами по борьбе с коррупцией, продолжаются действенные и последовательные меры по борьбе с коррупционными правонарушениями.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Сообщается, что в продолжение подобных мероприятий, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре АР проведено расследование на основе обращения о том, что работавший на должности председателя муниципалитета Ярмамедбагы Зардабского района Халилов Сахиб Осман оглу и представитель по селу Ярмамедбагы главы ИВ Зардабского района Халилов Рахиб Едияр оглу попросили у гражданина в качестве взятки 10 тыс. манатов в обмен на сдачу ему в аренду на 25 лет (2007-2032 годы) 74 гектаров муниципальной земли на основе поддельного договора об аренде от 2007 года.

На основе поступившей информации оперативные структуры Главного управления провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых было доказано, что Сахиб Халилов и Рахиб Халилов 500 манатов из указанных 10 тыс. манатов 18 июля 2020 года перечислили на пластиковую карту ОАО Kapital bank, открытую на имя их знакомого, 1 500 манатов – получили в селе Ашагы Сеидляр Зардабского района, 28 июля 2020 года эти лица были задержаны при получении 5 тыс. манатов в одном из кафе на территории Зардабского района.

На основе указанных фактор 28 июля 2020 года в Следственном управлении Главного управления было возбуждено уголовное дело по статье 311.3.3 и 313 УК, подозреваемые задержаны.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и привлечение к ответственности круга лиц, виновных в совершении указанных преступлений.