В западных регионах Азербайджана проводятся работы по очистке дорог от снега

В Гёйгёльском, Дашкесанском, Шамкирском и Гядабейском районах принимаются меры по очистке магистралей от выпавшего снега и предотвращения обледенения.

В Гёйгёльском, Дашкесанском, Шамкирском и Гядабейском районах принимаются меры по очистке магистралей от выпавшего снега и предотвращения обледенения.

Как сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД в ответ на запрос западного бюро Report , несмотря на легкую гололедицу, никаких проблем с движением на дорогах не возникло.

"В настоящее время сотрудники полиции продолжают принимать необходимые меры для предотвращения обледенения и обеспечения безопасности движения транспорта.

Во избежание негативных ситуаций на дорогах МВД призывает участников движения проявлять высокую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения", - отметили в ведомстве.