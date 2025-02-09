В западных регионах Азербайджана проводятся работы по очистке дорог от снега

В Гёйгёльском, Дашкесанском, Шамкирском и Гядабейском районах принимаются меры по очистке магистралей от выпавшего снега и предотвращения обледенения.
Как сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД в ответ на запрос западного бюро
"В настоящее время сотрудники полиции продолжают принимать необходимые меры для предотвращения обледенения и обеспечения безопасности движения транспорта.
Во избежание негативных ситуаций на дорогах МВД призывает участников движения проявлять высокую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения", - отметили в ведомстве.