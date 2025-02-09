О нас

В западных регионах Азербайджана проводятся работы по очистке дорог от снега

В западных регионах Азербайджана проводятся работы по очистке дорог от снега В Гёйгёльском, Дашкесанском, Шамкирском и Гядабейском районах принимаются меры по очистке магистралей от выпавшего снега и предотвращения обледенения.
Происшествия
9 февраля 2025 г. 14:02
В западных регионах Азербайджана проводятся работы по очистке дорог от снега

В Гёйгёльском, Дашкесанском, Шамкирском и Гядабейском районах принимаются меры по очистке магистралей от выпавшего снега и предотвращения обледенения.

Как сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД в ответ на запрос западного бюро Report, несмотря на легкую гололедицу, никаких проблем с движением на дорогах не возникло.

"В настоящее время сотрудники полиции продолжают принимать необходимые меры для предотвращения обледенения и обеспечения безопасности движения транспорта.

Во избежание негативных ситуаций на дорогах МВД призывает участников движения проявлять высокую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения", - отметили в ведомстве.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qərb bölgəsində yollarda buzlaşmaya qarşı tədbirlər görülür

Экслюзивные новости

Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
5 февраля 2025 г. 14:00
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
3 февраля 2025 г. 15:00
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского зеленого кабеля из Азербайджана
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана
30 января 2025 г. 16:13
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
29 января 2025 г. 10:30
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
28 января 2025 г. 19:39
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
28 января 2025 г. 13:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi