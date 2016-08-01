В Азербайджане произошло землетрясение - ОБНОВЛЕНО

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Как сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки были зарегистрированы в 08:46 по местному времени на территории Имишли.

Магнитуда землетрясения составила 5,6, глубина - 19 км. Подземные толчки ощущались в окрестных районах силой в 4 балла.

***9:19

Гянджа. 1 августа. REPORT.AZ/ Сегодня утром в городе Гянджа произошло землетрясение.

Как сообщает западное бюро Report, землетрясение продолжалось около 25-30 секунд, в некоторых домах упали и сломались домашние предметы.

Информации о каких-либо повреждениях в зданиях нет.

Подземные толчки ощущались и в окрестных районах.



