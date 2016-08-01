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    В Азербайджане произошло землетрясение - ОБНОВЛЕНО

    Эпицентр землетрясения находился в Имишлинском районе

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Как сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки были зарегистрированы в 08:46 по местному времени на территории Имишли. 

    Магнитуда землетрясения составила 5,6, глубина - 19 км. Подземные толчки ощущались в окрестных районах силой в 4 балла.

    ***9:19

    Гянджа. 1 августа. REPORT.AZ/ Сегодня утром в городе Гянджа произошло землетрясение.

    Как сообщает западное бюро Report, землетрясение продолжалось около 25-30 секунд, в некоторых домах упали и сломались домашние предметы.

    Информации о каких-либо повреждениях в зданиях нет. 

    Подземные толчки ощущались и в окрестных районах.


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