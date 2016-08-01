В Азербайджане произошло землетрясение - ОБНОВЛЕНО

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Как сообщили Report в
Магнитуда землетрясения составила 5,6, глубина - 19 км. Подземные толчки ощущались в окрестных районах силой в 4 балла.
***9:19
Гянджа. 1 августа. REPORT.AZ/ Сегодня утром в городе Гянджа произошло землетрясение.
Как сообщает западное бюро Report, землетрясение продолжалось около 25-30 секунд, в некоторых домах упали и сломались домашние предметы.
Информации о каких-либо повреждениях в зданиях нет.
Подземные толчки ощущались и в окрестных районах.
Valeh DadaşovАвтор новости
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