В Гяндже мужчина ударил ножом женщину и себя

В Гяндже мужчина и женщина получили ножевые ранения.

Как сообщает западное бюро Report, житель Гянджи Амин Халил оглу Исмайлов 1989 г.р. и жительница Гянджи Гюльмира Джамал гызы Аббасова 1989 г.р. были доставлены в Больницу скорой неотложной помощи Гянджи с ножевыми ранениями и прооперированы.

По предварительным данным, Гюльмире Аббасовой нанес ножевые ранения Амин Исмайлов, после чего он ударил себя ножом в левую половину грудной клетки.

По факту ведется расследование.