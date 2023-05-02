В Зангилане восстановлен лесной массив

В связи с восстановлением лесного массива, а также акции по высадке деревьев по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева, была организована поездка в Зангиланский район.

В связи с восстановлением лесного массива, а также акции по высадке деревьев по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева, была организована поездка в Зангиланский район.

Как сообщили Report в Фонде возрождения Карабаха, в поездке, организованной при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, специального представительства президента Азербайджанской Республики в Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, и Фонда возрождения Карабаха, приняли участие представители более 20 компаний и организаций – доноров и партнеров фонда, а также представители общественности.

Сначала участникам поездки была представлена информация о проекте строительства лесного массива.

Председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев отметил, что в результате армянской оккупации был нанесен значительный ущерб не только городам и селам Карабаха, но и его экологии – лесным массивам, биоразнообразию, водным ресурсам. Фонд возрождения Карабаха, осознавая важность и масштаб этой проблемы, определил восстановление экологического баланса на освобожденных от оккупации территориях в качестве одного из приоритетных направлений. Он сообщил, что Фонд возрождения Карабаха и Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана подписали Меморандум о взаимопонимании с целью устранения ущерба, нанесенного окружающей среде на освобожденных от оккупации территориях, и восстановления экологического баланса. В соответствии с меморандумом 17 декабря 2021 года в рамках проекта «От Победы к Возрождению» в Зангилане стартовала акция по созданию лесного массива.

По словам Рахмана Гаджиева, который особо отметил поддержку компаний-доноров в реализации проекта, в соответствии с проектом на въезде в город Зангилан на площади 30 гектаров были высажены 30 тысяч деревьев.

Все работы, проводимые на территории с целью создания устойчивого лесного массива, выполнены в соответствии с требованиями и правилами лесовосстановления: установлены системы энергоснабжения и орошения, обеспечен регулярный контроль за территорией, где высажены деревья.

Участники поездки посетили территорию, где был заложен лесной массив, и ознакомились с работой, выполненной в рамках проекта. Затем они выехали в Зангилан, где стали свидетелями разрушений, которым армянские вандалы подвергли город, и ознакомились с проведенными здесь крупномасштабными строительно-восстановительными работами.

Затем участники поездки посетили Зангиланский международный аэропорт и побывали в селе Агалы. Им была предоставлена подробная информация об условиях, созданных в селе.

После завершения проекта закладки лесного массива в Зангилане Фонд возрождения Карабаха даст старт проектам озеленения и на других освобожденных от оккупации территориях.