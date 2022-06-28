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В Зангилане открылся новый мобильный полевой лагерь для саперов ANAMA

В Зангилане открылся новый мобильный полевой лагерь для саперов ANAMA В соответствии с поручением Кабинета министров Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) построило в Зангиланском районе новый мобильный полевой лагерь.
Происшествия
28 июня 2022 г. 12:03
В Зангилане открылся новый мобильный полевой лагерь для саперов ANAMA

В соответствии с поручением Кабинета министров Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) построило в Зангиланском районе новый мобильный полевой лагерь.

Как сообщает Report со ссылкой на ANAMA, в церемонии открытия лагеря приняли участие руководитель Аппарата Кабинета министров Руфат Мамедов, председатель правления ANAMA Вугар Сулейманов, спецпредставитель президента Азербайджана в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев и другие ответственные должностные лица.

Мобильный полевой лагерь, в котором имеются все условия и современное оборудование для оперативного, административного и обслуживающего персонала, состоит из контейнеров различного размера, предназначенных для общежития, бани, санузла, столовой, прачечной, склада, офисного и медицинского пунктов. Также здесь имеются специальные места для ремонта техники и транспортных средств.

Полевой лагерь мобильного типа имеет преимущество транспортировки в будущем на другую территорию в зависимости от направления проведения операций по разминированию.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZəngilanda minaaxtaranlar üçün yeni mobil düşərgə salınıb

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