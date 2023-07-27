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В Зангилане обнаружены боеприпасы

В Зангилане обнаружены боеприпасы В Зангиланcком районе обнаружены боеприпасы. Как сообщили Report в пресс-службе Бардинской региональной группы МВД, во время несения службы в селе Бешдели сотрудники полиции обнаружили 1 ручную гранату, 18 различных снарядов, 122 патрона различных
Происшествия
27 июля 2023 г. 09:19
В Зангилане обнаружены боеприпасы

В Зангиланcком районе обнаружены боеприпасы.

Как сообщили Report в пресс-службе Бардинской региональной группы МВД, во время несения службы в селе Бешдели сотрудники полиции обнаружили 1 ручную гранату, 18 различных снарядов, 122 патрона различных калибров и другие боеприпасы.

Выявленные боеприпасы были безопасно транспортированы для дальнейшего уничтожения.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZəngilanda hərbi sursatlar aşkarlanıb

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