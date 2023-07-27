В Зангилане обнаружены боеприпасы

В Зангиланcком районе обнаружены боеприпасы.
Как сообщили Report в пресс-службе Бардинской региональной группы МВД, во время несения службы в селе Бешдели сотрудники полиции обнаружили 1 ручную гранату, 18 различных снарядов, 122 патрона различных калибров и другие боеприпасы.
Выявленные боеприпасы были безопасно транспортированы для дальнейшего уничтожения.
По факту проводится расследование.
В Зангилане обнаружены боеприпасыВ Зангилане обнаружены боеприпасы В Зангиланcком районе обнаружены боеприпасы. Как сообщили Report в пресс-службе Бардинской региональной группы МВД, во время несения службы в селе Бешдели сотрудники полиции обнаружили 1 ручную гранату, 18 различных снарядов, 122 патрона различных
Происшествия
27 июля 2023 г. 09:19
https://static.report.az/photo/7fc11c44-432b-3cdd-b4a5-421c4f037d3a.jpg
В Зангиланcком районе обнаружены боеприпасы.
Версия на азербайджанском языке ФотоZəngilanda hərbi sursatlar aşkarlanıb