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В Зангилане обнаружены боеприпасы

В Зангилане обнаружены боеприпасы В Зангилане обнаружены боеприпасы, оставленных противником при бегстве в ходе Отечественной войны.
Происшествия
20 октября 2021 г. 11:07
В Зангилане обнаружены боеприпасы

В Зангилане обнаружены боеприпасы, оставленных противником при бегстве в ходе Отечественной войны.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

В ходе контрольно-профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками районного отдела полиции, в Зангилане обнаружены и изъяты 7 автоматов, 3 пулемета, 2 гранатомета, 42 ручные гранаты, 7 мин и различные взрывчатые вещества, значительное количество снарядов различного калибра и около 60 тыс. пуль.

Кроме того, в результате проведенных комплексных мероприятий на территории района обнаружено и уничтожено 1 810 растений конопли весом 450 кг.

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Версия на английском языке ФотоAmmunition found in Zangilan 
Версия на азербайджанском языке ФотоZəngilanda ermənilərin atıb qaçdığı silah-sursat aşkarlanıb

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