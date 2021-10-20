В Зангилане обнаружены боеприпасы

В Зангилане обнаружены боеприпасы, оставленных противником при бегстве в ходе Отечественной войны.

В Зангилане обнаружены боеприпасы, оставленных противником при бегстве в ходе Отечественной войны.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

В ходе контрольно-профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками районного отдела полиции, в Зангилане обнаружены и изъяты 7 автоматов, 3 пулемета, 2 гранатомета, 42 ручные гранаты, 7 мин и различные взрывчатые вещества, значительное количество снарядов различного калибра и около 60 тыс. пуль.

Кроме того, в результате проведенных комплексных мероприятий на территории района обнаружено и уничтожено 1 810 растений конопли весом 450 кг.