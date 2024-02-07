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В Зангилане и Губадлы наблюдается активность избирателей

В Зангилане и Губадлы наблюдается активность избирателей В Зангиланском и Губадлинском районах проходит голосование на внеочередных президентских выборах.
Происшествия
7 февраля 2024 г. 09:21
В Зангилане и Губадлы наблюдается активность избирателей

В Зангиланском и Губадлинском районах проходит голосование на внеочередных президентских выборах, на избирательных участках наблюдается активность.

Как сообщает карабахское бюро Report, зарегистрированные избиратели смогут проголосовать на четырех участках, созданных при Зангилан-Губадлинском избирательном округе №125.

Три из них созданы на территории Зангиланского, а один - Губадлинского районов. Всего на освобожденных от оккупации территориях Зангиланского и Губадлинского районов зарегистрировано 2 919 избирателей.

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.

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Версия на английском языке ФотоPeople voting actively in Zangilan and Gubadli
Версия на азербайджанском языке ФотоZəngilan və Qubadlıda seçicilərin fəallığı müşahidə olunur

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