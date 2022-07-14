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В Зангилане горит лесистая местность

В Зангилане горит лесистая местность В министерство по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на территории села Раздара Зангиланского района Азербайджана, к месту происшествия привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС.
Происшествия
14 июля 2022 г. 11:32
В Зангилане горит лесистая местность

В министерство по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на территории села Раздара Зангиланского района Азербайджана, к месту происшествия привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

Как сообщили Report в министерстве, в результате оперативных и неотложных мероприятий пожар локализован. Продолжаются мероприятия по полному тушению пожара.

К тушению привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС, сотрудники Государственной пограничной службы и министерства внутренних дел.

Будет предоставлена дополнительная информация.

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