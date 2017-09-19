В зале суда арестован за мошенничество мужчина, пообещавший трудоустроить соседа в полицию

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершено судебное заседание по уголовному делу Шахрияра Шукюрова, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмайлова был зачитан приговор.

Приговором суда в отношении Ш. Шукюрова была применена статья 62 (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление) Уголовного кодекса. Он был приговорен к 4 годам лишения свободы и арестован в зале суда.

Отметим, что Ш. Шукюров был признан виновным в совершении мошенничества в крупном размере в отношении своего соседа. Он обещал устроить соседа на работу в полицию, однако впоследствии не сдержал слова и был задержан на основе жалобы потерпевшего. После в отношении него была принята мера пресечения в виде передачи под полицейский надзор. Ш. Шукюрову инкриминировалась статья 178.3.2 (мошенничество, в крупном размере).