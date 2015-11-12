Обвиняемый в мошенничестве арестован в зале суда

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Эльшана Мирзоева, Вусала Мусаева и Заура Исаева, обвиняемых в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Махмуда Агаларова был вынесен приговор.

По приговору суда Э.Мирзоев осужден на 9 лет лишения свободы. Его арестовали в зале суда. В отношении В.Мусаева и З.Исаева избрано условное наказание сроком на 3 года.

Отметим, что все трое, условно освобожденные за время следствия, занимались куплей-продажей квартир по поддельным документам. Они обвинялись по ст. 178.3.2 (мошенничество в особо крупном размере) УК.