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    Обвиняемый в мошенничестве арестован в зале суда

    Судебный процесс по уголовному делу завершился

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Эльшана Мирзоева, Вусала Мусаева и Заура Исаева, обвиняемых в мошенничестве. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Махмуда Агаларова был вынесен приговор. 

    По приговору суда Э.Мирзоев осужден на 9 лет лишения свободы. Его арестовали в зале суда. В отношении В.Мусаева и З.Исаева избрано условное наказание сроком на 3 года. 

    Отметим, что все трое, условно освобожденные за время следствия, занимались куплей-продажей квартир по поддельным документам. Они обвинялись по ст. 178.3.2 (мошенничество в особо крупном размере) УК.

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