В зале суда арестован мошенник, взявший деньги под предлогом привоза телефонов из Дубая

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу Анара Гадимова, который обвиняется в мошенничестве.

Как сообщает Report, на судебном процессе под председательством судьи Эльдара Исмаилова было зачитано постановление суда.

По решению суда А. Гадимов лишен свободы сроком на 2 года и 6 месяцев. Он был арестован в зале суда.

Отметим, что А. Гадимов совершил мошенничество в отношении своих близких под предлогом привоза телефонов из Дубая на сумму 16 тыс. манатов.

В период следствия в отношении его избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.