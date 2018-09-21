В зале бакинского суда арестован водитель, насмерть сбивший 80-летнего мужчину

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Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершено судебное заседание по уголовному делу Эльмира Мехтиева 1997 г.р., обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Расима Садыхова вынесен приговор.

По приговору суда, он лишен свободы сроком на 6 лет. Избранная в его отношении мера пресечения в виде полицейского надзора была отменена и Э.Мехтиев был арестован в зале суда.

Согласно обвинительному акту, Э.Мехтиев управлял автомобилем без водительских удостоверений. В Баку, сдавая автомобиль назад, он сбил 80-летнего мужчину. В результате мужчина скончался.

Во время следствия в отношении Э.Мехтиева была избрана мера пресечения в виде полицейского надзора.