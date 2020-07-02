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Report Georgia

В закрытых помещениях продолжаются усиленные контрольно-профилактические мероприятия

В закрытых помещениях продолжаются усиленные контрольно-профилактические мероприятия В закрытых помещениях продолжаются усиленные контрольно-профилактические мероприятия
Происшествия
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2 июля 2020 г. 17:32
В закрытых помещениях продолжаются усиленные контрольно-профилактические мероприятия

В целях предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на улицах и проспектах столицы, внутриквартальных дорогах, закрытых помещениях продолжаются усиленные массовые контрольно-профилактические мероприятия.

Как сообщили Report в пресс-службе Главного управления полиции города Баку, к административной ответственности в соответствии с законодательством привлекаются лица, не соблюдающие социальную дистанцию, не использующие средства индивидуальной защиты дыхательных путей, передвигающиеся без соответствующего разрешения. 

Доводится до сведения, что в целях предотвращения массового распространения среди людей инфекции участники движения должны пользоваться индивидуальными средствами защиты дыхательных путей – медмаской - и соблюдать социальную дистанцию.

Каждый человек, исходя из правил, социальной ответственности, для защиты себя, своих близких и других лиц должен следовать санитарно-гигиеническим правилам и требованиям.

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Версия на азербайджанском языке Qapalı məkanlarda gücləndirilmiş nəzarət-profilaktik tədbirlər davam etdirilir

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