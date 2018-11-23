В Закатале загорелся автомобиль, на дороге образовалась пробка - ФОТО

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Закатала. 23 ноября. REPORT.AZ/ В Закатале загорелся автомобиль, на дороге образовалась кратковременная пробка.

Как сообщает шеки-закатальское бюро Report, ДТП произошло сегодня вечером на пролегающем через город Закатала отрезке магистральной дороги Евлах-Закатала-Грузинская граница.

Внезапно загорелся двигатель автомобиля марки "Mercedes" с государственным регистрационным номером 90 UP 119, за рулем которого находился Махир Исмаил оглу Мурадов.

На место происшествия прибыли пожарные Закатальской районной государственной противопожарной службы Государственной службы пожарной охраны.

Было предотвращено распространение огня на весь автомобиль. Никто не пострадал. Из-за ДТП на дороге образовалась кратковременная пробка.

По факту ведется расследование.