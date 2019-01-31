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    В Закатале задержана сотрудница аптеки, незаконно продававшая психотропные лекарства

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В Закатале задержана сотрудница аптеки. 

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, в Закатальское районное отделение полиции поступила информация о продаже в одной из аптек на территории города лекарств психотропного содержания. 

    В результате проведенных незамедлительных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была задержана работающая в аптеке местная жительница Х.Исмаилова, занимавшаяся незаконной продажей обладающего сильным действием лекарственного препарата "Diazepam". 

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий в аптеке были обнаружены и изъяты 437 ед. и 4 ампулы психотропного лекарственного препарата. 

    Проводится расследование. 

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