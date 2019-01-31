В Закатале задержана сотрудница аптеки, незаконно продававшая психотропные лекарства

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В Закатале задержана сотрудница аптеки.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, в Закатальское районное отделение полиции поступила информация о продаже в одной из аптек на территории города лекарств психотропного содержания.

В результате проведенных незамедлительных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была задержана работающая в аптеке местная жительница Х.Исмаилова, занимавшаяся незаконной продажей обладающего сильным действием лекарственного препарата "Diazepam".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в аптеке были обнаружены и изъяты 437 ед. и 4 ампулы психотропного лекарственного препарата.

Проводится расследование.