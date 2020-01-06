 Наверх

В Закатале задержан грабитель, укравший 550 манатов

В Закатале задержан грабитель

В Закатале задержан грабитель.

Как сообщает северо-западное бюро Report, обратившись в районное отделение полиции, жительница села Дардоггаз заявила о краже вечером 5 января неизвестным или неизвестными из ее дома 550 манатов. 

В результате проведенных сотрудниками отделения полиции Закатальского района оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении кражи 24-летний житель Баку Санан Байрамов. Задержанный доставлен в отделение полиции. Украденные деньги были изъяты у него в качестве вещественного доказательства.    

По факту ведется расследование. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!