В Закатале задержан грабитель, укравший 550 манатов

В Закатале задержан грабитель.

Как сообщает северо-западное бюро Report, обратившись в районное отделение полиции, жительница села Дардоггаз заявила о краже вечером 5 января неизвестным или неизвестными из ее дома 550 манатов.

В результате проведенных сотрудниками отделения полиции Закатальского района оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении кражи 24-летний житель Баку Санан Байрамов. Задержанный доставлен в отделение полиции. Украденные деньги были изъяты у него в качестве вещественного доказательства.

По факту ведется расследование.