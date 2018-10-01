Закатала. 1 октября. REPORT.AZ/ В Закатале в квартире обнаружен труп 73-летнего мужчины.

Как сообщает шекинско-закатальское бюро Report, сегодня утром в ванной комнате квартиры по улице Видади города Закатала обнаружено тело Араза Имам оглу Гаджиева 1945 г.р.

На место происшествия привлечены сотрудники районного отделения полиции и бригада скорой помощи.

Во время предварительного обследования выяснилось, что живущий один Араз Гаджиев несколько дней назад скончался от сердечного приступа.

По факту ведется расследование.