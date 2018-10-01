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    В Закатале в квартире обнаружен труп 73-летнего мужчины

    Закатала. 1 октября. REPORT.AZ/ В Закатале в квартире обнаружен труп 73-летнего мужчины. 

    Как сообщает шекинско-закатальское бюро Report, сегодня утром в ванной комнате квартиры по улице Видади города Закатала обнаружено тело Араза Имам оглу Гаджиева 1945 г.р. 

    На место происшествия привлечены сотрудники районного отделения полиции и бригада скорой помощи. 

    Во время предварительного обследования выяснилось, что живущий один Араз Гаджиев несколько дней назад скончался от сердечного приступа. 

    По факту ведется расследование. 

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