В Закатале произошло землетрясение мощностью 4,9 балла - ФОТО - ВИДЕО

В Закатале произошло землетрясение мощностью 4,9 балла.

Как сообщили Report в Республиканской сейсмологической службе при Национальной академии наук Азербайджана, толчки были зафиксированы в 11:35 в 17 километрах к югу-западу от закатальской станции на территории Закатала.

Землетрясение магнитудой 4,9 балла с эпицентром толчков на глубине 2 км, было ощутимым в соседних районах - от трех до пяти баллов.

Грузинское бюро Report сообщило, что подземные толчки были ощутимы по всей территории Грузии, нет информации о каких-либо разрушениях.

Отметим, что ранее сообщалось о землетрясении в Гахе.

По данным северо-западного бюро Report, сегодня утром в 11:35 произошло землетрясение на территории Гахского района.

По словам местных жителей, подземные толчки были ощутимы один раз.

Землетрясение было ощутимо в городе Гах и прилегающих селах.