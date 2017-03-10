В Закатале произошла авария, есть пострадавший - ФОТО

© Report.az

Закатала. 10 марта. REPORT.AZ/ В Закатальском районе произошло ДТП.

Как сообщает северо-западное бюро Report, авария зарегистрирована на территории поселка Алиабад на 110 км магистральной дороги Евлах-Закатала-Грузия.

Так, направлявшийся из Закаталы в сторону Гаха на автомобиле марки "ВАЗ-21011" с государственным регистрационным номером 57-BL-329 житель балакянского села Гаравели Ханлар Джабраил оглу Абдурахманов 1983 г.р. врезался в движущийся в том же направлении и пытавшийся завернуть на дорогу автомобиль "ВАЗ-2106" с государственным регистрационным номером 62-BE-961, за рулем которого находился житель закатальского села Енгиян Ильхам Ахмед оглу Гусейнов 1986 г.р.

В результате ДТП "ВАЗ-2106" опрокинулся на обочину дороги, к счастью водитель не пострадал. В ДТП пострадал находившийся в "ВАЗ-21011" брат водителя Манаф Абдурахманов 1991 г.р. Получивший травмы различной степени тяжести пострадавший доставлен в Закатальскую центральную районную больницу.

Как сообщили северо-западному бюро Report из больницы, состояние пострадавшего удовлетворительное.

По факту ведется расследование.