Закатала. 24 сентября. REPORT.AZ/ В Закатале пастух погиб, упав в овраг.

Как сообщает закатальско-балакянское бюро Report, инцидент произошел на горном пастбище "Магатур Гузей", на пролегающем через район отрезке южного склона гор Большого Кавказа.

Житель села Даглы Азер Сафар оглу Оруджев 1985 г.р. упал в овраг. От полученных тяжелых травм мужчина скончался на месте.

Чтобы вытащить тело из оврага на место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов и ориентирующиеся на местности жители села.

Отметим, что после окончания школы А.Оруджев работал пастухом. Уже несколько лет он пас скот предпринимателя Давуда Шабанова в селе Юхары Тала.

По факту ведется расследование.

Напомним, что это второй подобный случай в Закатале за последние 2 месяца и третий аналогичный случай в регионе.

До этого аналогичный случай имел место 21 июля текущего года. Житель закатальского села Мухах пастух Гурбан Ибрагим оглу Ибрагимов 1982 г.р. упал в овраг. От полученных ранений пастух скончался.

14 сентября на территории близ села Илису Гахского района работающий пастухом житель Гаха Радиг Эльдар оглу Аскеров упал в ущелье и получил смертельные ранения.