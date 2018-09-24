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    В Закатале пастух погиб, упав в овраг

    Закатала. 24 сентября. REPORT.AZ/ В Закатале пастух погиб, упав в овраг. 

    Как сообщает закатальско-балакянское бюро Report, инцидент произошел на горном пастбище "Магатур Гузей", на пролегающем через район отрезке южного склона гор Большого Кавказа. 

    Житель села Даглы Азер Сафар оглу Оруджев 1985 г.р. упал в овраг. От полученных тяжелых травм мужчина скончался на месте.

    Чтобы вытащить тело из оврага на место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов и ориентирующиеся на местности жители села. 

    Отметим, что после окончания школы А.Оруджев работал пастухом. Уже несколько лет он пас скот предпринимателя Давуда Шабанова в селе Юхары Тала. 

    По факту ведется расследование. 

    Напомним, что это второй подобный случай в Закатале за последние 2 месяца и третий аналогичный случай в регионе. 

    До этого аналогичный случай имел место 21 июля текущего года. Житель закатальского села Мухах пастух Гурбан Ибрагим оглу Ибрагимов 1982 г.р. упал в овраг. От полученных ранений пастух скончался. 

    14 сентября на территории близ села Илису Гахского района работающий пастухом житель Гаха Радиг Эльдар оглу Аскеров упал в ущелье и получил смертельные ранения.

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