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    В Закатале на ферме произошел пожар, владельцу нанесен ущерб на 150 тыс. манатов - ФОТО

    По факту ведется расследование

    Закатала. 12 августа. REPORT.AZ/ В Закатале на ферме произошел пожар, владельцу фермы нанесен ущерб на 150 тыс. манатов.

    Об этом северо-западному бюро Report сообщил владелец фермы Сайяд Годжаев.

    По  его словам, пожар на ферме в поселке Алиабад возник внезапно. В результате пожара пал один крупный рогатый скот,  еще 10 голов крупного рогатого скота получили ожоги. Полностью сгорели конструкции строения и 10 тыс. связок сухого сена. 

    На место происшествия привлечены 3 пожарные машины, огонь ликвидирован, спасены 26 голов крупного рогатого скота.

    С.Годжаев отметил, что сумма нанесенного ему ущерба составляет около 150  тыс. манатов.

    По факту ведется расследование.

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