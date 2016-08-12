В Закатале на ферме произошел пожар, владельцу нанесен ущерб на 150 тыс. манатов - ФОТО

Закатала. 12 августа. REPORT.AZ/ В Закатале на ферме произошел пожар, владельцу фермы нанесен ущерб на 150 тыс. манатов.

Об этом северо-западному бюро Report сообщил владелец фермы Сайяд Годжаев.

По его словам, пожар на ферме в поселке Алиабад возник внезапно. В результате пожара пал один крупный рогатый скот, еще 10 голов крупного рогатого скота получили ожоги. Полностью сгорели конструкции строения и 10 тыс. связок сухого сена.

На место происшествия привлечены 3 пожарные машины, огонь ликвидирован, спасены 26 голов крупного рогатого скота.

С.Годжаев отметил, что сумма нанесенного ему ущерба составляет около 150 тыс. манатов.

По факту ведется расследование.