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В Закатале мужчины задержаны за дезинформацию о коронавирусе

В Закатале мужчины задержаны за дезинформацию о коронавирусе

В распространенном в социальных сетях видео человек, представившийся жителем Закатальского района Надиром Нурубек оглу, рассказывает о распространении коронавирусной инфекции на территории поселка Алиабад и своем заражении этим вирусом, что не соответствует действительности.

Об этом сообщили северо-западному бюро Report в пресс-службе МВД.

Сотрудники Закатальского районного отдела полиции начали расследование, по итогам которого установлено, что слухи распространил житель поселка Алиабад Надир Махмудов и снимающий его на видео Махма Алиханов. Задержанные сообщили, что были пьяны при съемке этого видео и сожалеют в содеянном.

По факту ведется расследование.

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