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    В Закатале и Дашкесане произошло землетрясение

    Каких-либо разрушений не зарегистрировано

    Гянджа. 3 мая. REPORT.AZ/ В Закатальском районе зарегистрировано землетрясение силой 4 балла, а в окрестных районах – 3 балла. 

    Об этом западному бюро Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана. 

    В информации отмечается, что эпицентр землетрясения был в 39 км северо-западнее Закаталы – на территории Республики Дагестан Российской Федерации. В Закатальском районе толчки ощущались силой 4, а в близлежащих районах – до 3 баллов.

    Каких-либо разрушений не зарегистрировано.

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