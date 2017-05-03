В Закатале и Дашкесане произошло землетрясение

Гянджа. 3 мая. REPORT.AZ/ В Закатальском районе зарегистрировано землетрясение силой 4 балла, а в окрестных районах – 3 балла.

Об этом западному бюро Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

В информации отмечается, что эпицентр землетрясения был в 39 км северо-западнее Закаталы – на территории Республики Дагестан Российской Федерации. В Закатальском районе толчки ощущались силой 4, а в близлежащих районах – до 3 баллов.

Каких-либо разрушений не зарегистрировано.