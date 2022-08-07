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В Загаталы проведен рейд, водители привлечены к административной ответственности

В Загаталы проведен рейд, водители привлечены к административной ответственности Сотрудники Управления государственной дорожной полиции Загатальского РУП провели профилактические мероприятия на участках с интенсивным движением.
Происшествия
7 августа 2022 г. 19:37
В Загаталы проведен рейд, водители привлечены к административной ответственности

Сотрудники Управления государственной дорожной полиции Загатальского РУП провели профилактические мероприятия на участках с интенсивным движением.

Как передает Report со ссылкой на Шекинскую региональную группу пресс-службы МВД, целью таких мероприятий является предотвращение загрязнения атмосферы выхлопными газами.

Сотрудники полиции еще раз обратили внимание водителей на то, что перед использованием автомобилей они должны привести в порядок их топливную систему.

Совершившие грубые нарушения водители были привлечены к административной ответственности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZaqatalada atmosferi çirkləndirən avtomobillərin sürücüləri barəsində tədbir görülüb

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