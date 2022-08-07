В Загаталы проведен рейд, водители привлечены к административной ответственности

Сотрудники Управления государственной дорожной полиции Загатальского РУП провели профилактические мероприятия на участках с интенсивным движением.
Как передает Report со ссылкой на Шекинскую региональную группу пресс-службы МВД, целью таких мероприятий является предотвращение загрязнения атмосферы выхлопными газами.
Сотрудники полиции еще раз обратили внимание водителей на то, что перед использованием автомобилей они должны привести в порядок их топливную систему.
Совершившие грубые нарушения водители были привлечены к административной ответственности.